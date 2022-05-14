İhlas Haber Ajansı

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50 liralık banknotun içinden uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 50 liralık banknot içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 50 liralık banknot içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde yol kontrol ve arama noktasında bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içindeki H.N.K.'nin (21) üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 50 liralık iki adet banknot içine gizlenmiş 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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