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60 ev hanımına evden iş imkanı sağladı

Kahramanmaraş’ta Fatih Ağcan, kendi iş yerini açarak 60 ev hanımına iş imkanı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta Fatih Ağcan, kendi iş yerini açarak 60 ev hanımına iş imkanı sağlıyor.


Tarihi kapalı çarşıda ev hanımlarına el emeği göz nuru ürünleri yaptırarak kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan 3 çocuk babası Fatih Ağcan, “Hem kendi parasını kazandığını hem de ev hanımlarına iş imkanı sunduğunu söyledi.


Ev hanımlarının uzun uğraşları sonucunda yaptıkları iğne oyaları, yazmalar, beyaz tülbentleri Avrupa'dan gelen turistlere satarak hedeflerinin Kahramanmaraş'ı Avrupa'ya tanıtmak da olduğunu belirten 55 yaşındaki Ağcan, "Buradaki ürünlerimizin hepsinde el emeği göz nuru var. Genç kızların çeyizinin olmazsa olmazlarıdır. Fiyatları 15'den başlayıp 500-600 TL arasında değişiyor. Ev hanımlarına buradan gerekli malzemeleri veriyoruz ve işlemeleri yapıp buraya getiriyorlar. Buraya getirdikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar hem de ne ihtiyaçları varsa onları alıyorlar. Bu durumda bizler de mutlu oluyoruz. Gücümüz yettikçe burada ürünlerimizi satmaya, tanıtmaya ve ev hanımlarına iş imkanı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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