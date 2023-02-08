60 saat sonra enkazdan böyle çıktı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında kalan Ahmet Hüseyin, arama kurtarma ekiplerinin cansiperane çalışmasıyla 60 saat sonra kurtarıldı. Enkazdan adım atarak çıkan genç adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Adeta zamanla yarışan ekipler, cansiperane görev yapıyor. Divanlı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından ses geldiğini duyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve komandolar, alanda çalışmaları hızlandırdı. Enkaz altında kalan Ahmet Hüseyin adlı genç, 60 saat sonra itfaiye erleri ve Mehmetçik tarafından kurtarıldı.