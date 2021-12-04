63 yıldır insanları giydiriyorlar

Kahramanmaraş'ta 63 yıl önce konfeksiyon mağazası olarak faaliyete başlayan iş yeri, adeta yıllara meydan okuyor.

Kahramanmaraşlı Ömer Uslu tarafından 1958 yılında kurulan konfeksiyon mağazası, 63 yıldır insanları giydiriyor. Trabzon Bulvarı'nda faaliyetini devam ettiren mağaza, Kahramanmaraş'ın ilk giyim mağazası olma özelliğini de taşıyor. Babasından devraldığı konfeksiyon işini sürdüren Ali Osman Uslu, kentte bugüne kadar aralarında vali, belediye başkanı gibi insanların da olduğu bir çok insanı giydirdiklerini söyledi.

Konfeksiyon mağazasında geçmişin izlerini taşıyan fotoğraflar da sergileyen Uslu, “1958 yılında babam terzi mesleği olarak başladığı işi, 1970 yılında ilk kez Kahramanmaraş'ta konfeksiyon atölyesini kurmuş ve daha sonra fabrika şekline getirmişti. Biz de çıraklıktan başladık ve bu yıla kadar işimizi sürdürüyoruz. Toplamda 63 yıllık bir kuruluştur burası. Çok kalfalar ve ustalar yetiştirdik, birçoğu kendi iş yerini açtı yada değişik yerlerde usta olarak görev yapıyorlar. İnsanların bizi tercih etmesindeki sebep kaliteyi imalattan halka satıyoruz. Mağazamıza her kesimden insan gelir. Amir, memur, işçisi de gelir. Daha önceden belediye başkanları, valileri giydirdiklerimi de oldu ama şuanda müesseseler de çoğaldı ve haliyle memlekette büyüdü. Önceden herkes bizden giyinirdi” dedi.