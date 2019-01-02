Kahramanmaraş'ta sinema salonuna hiç gitmeyen yaklaşık 7 bin öğrenci ilk kez beyaz perdeyle tanıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 2017 yılından günümüze kadar toplamda 22 bin öğrenci beyaz perde ile buluşturuldu.

Projenin 2018 yılı finali bugün yapılırken, 200 öğrenci Ertuğrul 1890 filmini izledi.

İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, 22 bin öğrenciden 7 bininin ilk kez sinema salonuna geldiğini belirterek, “Hem eğitim olarak hem de kültür sanat olarak özellikle ortaokul çağındaki çocukların gelişimi için kendilerini hayata hazırlamaları açısından, hayat içerisindeki duruşlarına yön verebilmeleri açısından bu etkinlikler çok önemlidir. 2018 itibariyle Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinin yanı sıra Türkoğlu ve Göksun'dan da 2 bin öğrencimiz, toplamda 12 bin öğrencimiz sinema ile buluşurken, 7 bini ilk defa beyaz perde ile buluştu. 2017 ve 2018 yılı toplamında ise 22 bin öğrencimizi sinema ile buluşturduk. Bunların 3'te 2'si hayatında ilk defa sinemaya geldi. Öğrencilerimize sinema genel müdürlüğü tarafından tespit edilen 6 film izlettirildi” dedi.