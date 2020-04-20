7 yaşındaki Yusuf tablet almak için biriktirdiği parayı bağışladı

Kahramanmaraş'ta 7 yaşındaki Yusuf Gündeş, tablet almak için biriktirdiği parasını “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” kampanyasına bağışladı.

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Hatice Gündeş'in küçük oğlu Yusuf Gündeş, bir yıldır harçlıklarını kumbarasında biriktirdi. Küçük Yusuf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” kampanyasına destek olmak istedi. Ailesinden de olumlu yanıt alan Yusuf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de mektup yazdı. 20 yaş ve altı çocukların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle oğlunun kumbarasını alan anne Hatice Gündeş, PTT'ye gelerek 563 lirayı kampanya hesabına yatırdı.

Anne Hatice Gündeş, “Benim ve babasının verdiği paraları tablet almak için biriktiriyordu. Oğlumuz bu kampanyayı görünce devlete bağışta bulunmak istedi. Cumhurbaşkanımıza destek olsun diye biriken parayı gönderdik. İnşallah bu virüs belası da tez günde ülkemizden gider ve çocuklarımız da okula gider” dedi.

Yusuf ise, “Ben tablet alacaktım ama virüs nedeniyle başlatılan kampanyayı gördüm ve biriktirdiğim paraları bağışlamak istedim” dedi.