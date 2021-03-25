70 bin lira dolandırılacaktı, polis engelledi

Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın 70 bin lira dolandırılmasını polis engelledi.

Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Mehmet K. kendisini telefonla arayarak savcı olarak tanıtan kişi tarafından 70 bin lira istendi. Evindeki 12 adet tüm altın, 2 adet yarım altın ve 3 adet bileziği nakit paraya çevirip dolandırıcıların hesabına göndermek üzere kuyumcuya giden Mehmet K'nın girişimini polis engelledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.