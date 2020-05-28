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70 yaşındaki baba tabancayla oğlunu öldürdü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 70 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 70 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Güldağ ile oğlu Özgür Güldağ (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi Güldağ evinde bulunan tabanca ile oğlu Özgür Güldağ'a ateş etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Özgür Güldağ olay yerinde hayatını kaybetti.


Babanın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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