İhlas Haber Ajansı

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72 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldılar

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan biri hamile 2 yabancı uyruklu kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan biri hamile 2 yabancı uyruklu kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Afşin'de arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının 72'nci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı.


Bir enkazdan ses duyulması üzerine zamana karşı mücadele veren Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altından biri hamile 2 yabancı uyruklu kadını kurtardı. Sedyeye alınan iki kadın ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi.

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