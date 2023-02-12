7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'da TOKİ konutları sapasağlam

Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde birçok ev yıkılırken, TOKİ tarafından yapılan binalar sapasağlam ayakta kaldı.

Geçtiğimiz pazartesi günü 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birçok bina yıkıldı. TOKİ tarafından ilçeye bağlı Kara Elbistan Mahallesi'nde yaptırılan 609 konutlu sitede ise bütün binalar ayakta kaldı. Sitenin sağlamlığı dron ile havadan görüntülenirken, bazı vatandaşların da binalara yerleştiği gözlemlendi.

"Sıvada bile kavlama göremedim"

Elbistan'ın depremden çok etkilendiğini belirten Ramazan Gök, TOKİ konutlarının sağlam kaldığını söyleyerek, "Kahramanmaraş'ta çok büyük deprem oldu biri Elbistan'daydı. Kayıplarımız var, Allah rahmet eylesin. Temennimiz böyle olmamasıydı ama kader bu şekildeymiş. Biz burada TOKİ'ye yazılmıştık o da çıktı. Yetkililer depremin ardından buranın sağlam olduğunu belirlediler. Biz de gelip gördük, çatlak falan da yok. 1 etapta sağlam. Burada da 609 konut var, burası da sağlam. Burayı gezdim, sıvada bile kavlama göremedim. Hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.