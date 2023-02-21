77 yaşındaki Tevfik amca: “Çok deprem gördüm, böyle bir şey görmedim”

Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerde kardeşi, yengesi ve yeğenlerini kaybeden 77 yaşındaki Tevfik Çiftçioğlu, "Çok deprem gördüm, böyle bir şey görmedim. Bir tufan. Çok üzücü, kelimeyle tarif edilemeyecek kadar üzücü” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybederken, yapıların büyük bir kısmı da kullanılamaz hale geldi. Depremlerde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde yıkılan evinden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü Konteyner Kenti'ne yerleşen 77 yaşındaki Tevfik Çiftçioğlu, 77 yıllık hayatında böyle bir deprem görmediğini, bunun bir afet olduğunu belirtti.

Depremde yakınlarını kaybettiğini vurgulayan Çiftçioğlu, “Bunu kimse ne bilebilir ne konuşabilir. Allah'ın bir şeyi. İnşallah bundan sonra iyi olur. Başta Recep Tayyip Erdoğan ve bütün yöneticilere teşekkür ederim. Bizi buraya getirdiler, rahat ettirdiler, iyiyiz. Kardeşimi, hanımını, 10 yeğenimi, arkadaşları kaybettik. Çok deprem gördüm, böyle bir şey görmedim. Bir tufan. Çok üzücü, kelimeyle tarif edilemeyecek kadar üzücü. Kahramanmaraş yerlisiyiz. Allah devletimize, milletimize huzur versin” ifadelerini kullandı.

Çiftçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kaldıkları konteyner kente ziyaretine ilişkin, “Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli geldiler. Hepsine teşekkür ederim. Burada gereken şeyleri konuştular, memnun olduk. Hepsine teşekkür ederim, iyiyiz rahatız” dedi.