88. saatte hayata “Dönüş”

Kahramanmaraş'ta ekipler depremin üzerinden geçen 88. saatte 70 yaşındaki Dönüş teyzeyi, bulunduğu enkazdan sağ olarak çıkarttı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkımlara neden oldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmak için 4 gündür büyük mücadele verirken, depremin üzerinden geçen 88. saatte bir depremzedeye daha ulaşıldı.

Trabzon ve Bursa AKUT ekiplerinin çalışması ile bu akşam depremin üzerinden geçen 88 saat sonra 70 yaşındaki isminin ‘Dönüş' olduğu belirtilen yaşlı teyzeye ulaşıldı. Ekipler uzun uğraşlar sonrasında bulunduğu yerden çıkardıkları Dönüş nineyi UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye ulaştırdı.