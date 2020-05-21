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Abartı egzoz kullananlara ceza

Kahramanmaraş’ta trafikte abartı egzoz ve trafiği tehlikeye düşüren araçlara ceza kesildi.

Kahramanmaraş'ta trafikte abartı egzoz ve trafiği tehlikeye düşüren araçlara ceza kesildi.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, özellikle iftar sonrası araçlarıyla sokağa çıkan sürücüleri denetledi. Ekipler, Onikişubat ilçesindeki Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Adnan Menderes bulvarlarında gecenin geç saatlerine kadar denetim yaptı.


Sivil ve resmi ekiplerce yapılan denetimlerde 11 abartı egzozlu araç sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve diğer kural ihlalleriyle birlikte yaklaşık 40 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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