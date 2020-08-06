Abbas İnciri'nde hasat zamanı

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden olan Abbas İnciri'nin hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ın, en önemli ürünlerinden olan incir, büyüklüğü, tadı ve doyurucu özelliği ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Onikişubat ilçesi Cüceli ve Fatmalı mahallelerinde yoğun olarak üretimi yapılan incirin 2019 yılında coğrafi işaret olarak tescillenmişti.

Cüceli Mahallesinde yaşayan Muhammet Kılıç, “Bölgemizde yetişen ve Abbas inciri olarak tescillenen ürünlerimizi ağaçtan tek tek toplayarak kasalara alıyoruz. Ürünlerimizi hal ve marketlerde satılmak üzere buradan gönderiyoruz. Şuan için incir kilogram fiyatı 25 liradan satılıyor. Ürün hem doyurucu hem de aroması ile damaklarda yer bırakıyor” dedi.