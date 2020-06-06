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Abdal Halil Ağa'nın torunlarından davul şov

Kahramanmaraş’ta restorasyonu tamamlanan Tarihi Maraş Kalesi’nde davulcular hünerlerini sergiledi.

Kahramanmaraş'ta restorasyonu tamamlanan Tarihi Maraş Kalesi'nde davulcular hünerlerini sergiledi.


Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, kentin kurtuluşunda önemli rol olan Davulcu Abdal Halil Ağa'nın torunları gösteri yaptı. Vatandalar, düzenlenen etkinlikteki gösterileri korona virüs nedeniyle sosyal mesafe aralığında izleme imkanı buldu.


Kaledeki davul gösterisinin ardından vatandaşlar, Türk Halk Müziği konserlerini izledi.

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