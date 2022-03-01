İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Abdulhamid Han Camii sislere büründü

Kahramanmaraş’ta ihtişamı ve mimari yapısı ile dikkat çeken Abdulhamid Han Camii sislere büründü.

Kahramanmaraş'ta ihtişamı ve mimari yapısı ile dikkat çeken Abdulhamid Han Camii sislere büründü.


Osmanlı devletinin 34. padişahı 2. Abdulhamid Han'a ithafen inşa edilerek kentin her bölgesinden görülebilen Abdulhamid Han Camii havadan görüntülendi. Onikişubat ilçesinde sislere bürünen cami eşsiz görüntüler oluşturdu. Fotoğrafçı Suat Tüfenk, "Abdulhamid Han Camii sabah saatlerinde sislere büründü. Ben de bu harika manzarayı görüntülemek istedim" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.