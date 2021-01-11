Abdulhamid Han Camii'nin kartpostallık görüntüleri

Kahramanmaraş'ta Abdulhamid Han Camii ihtişamı ve mimari özellikleriyle kendine hayran bırakıyor.

Osmanlı Devletinin 34. padişahı 2. Abdulhamid Han'a ithafen inşa edilerek kentin her bölgesinden kolaylıkla görülebilen, Türkiye'nin en büyük camilerinden olan Abdulhamid Han Camii havadan görüntülendi.

Onikişubat ilçesinde bulunan cami drone ile çekilen görüntülerde eşsiz görüntüler oluşturdu. Sislerin arasında kaydedilen görüntülerde ise adeta görsel şölen oluştu.

Fotoğrafçıların sık sık ziyaret ettiği yerlerin başında gelen cami, gün içerisinde çok sayıda misafirlerini ise ağırlamaya devam ediyor.