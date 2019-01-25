Ablasından boşanmak isteyen eniştesini öldürdü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir şahıs, ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Şeyhadil Mahallesi'nde Fatih A. isimli şahıs, ablasından boşanmak isteyen eniştesi İdris Avcı (28) ile bir yerde buluştu. Eniştesiyle konuştuktan sonra tartışmaya başlayan Fatih A, eniştesini sırtından bıçak darbeleriyle yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İdris Avcı'yı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Avcı hayatını kaybetti.

Eniştesinin katıl zanlısı Fatih A, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.