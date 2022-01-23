Aç kalan kuş sürüleri karayoluna akın etti

Kahramanmaraş'ta bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan kuşlar karayoluna akın etti.

Ülke genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı Kahramanmaraş ve çevresinde de etkili oluyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında kalan yaban hayatı da olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle aç kalan kuşlar, yem bulmak için kardan temizlenen karayollarına akın etti. Geçen araçlardan dökülen ya da atılan yem, tohum ve yiyecekleri kapmak için adeta yarışan kuşlar sürücülere de zor anlar yaşattı.

Karayoluna inen bazı kuşlar ise trafikte seyir halindeki araçlara çarparak telef oldu.