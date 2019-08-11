İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Acemi kasaplar iş başında

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine koştu.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine koştu.


Kurbanlıkları keserken ya da başkalarının kurbanlarını kesen bazı vatandaşlar ya kendilerini, ya da yanındakini yaraladı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binası acil servisine gelen vatandaşların parmak, kol ve bacaklarını yaralandığı görüldü.


Yaralanan Kadir Ceyhan, “İki bayramdır beni kesiyor arkadaşım. İnsan iki defa kesilir mi? Akacak kan damarda durmazmış. Kendi kurbanımızı kesiyorduk ve arkadaşımın bıçağı elime girdi” diye konuşu.


Ceyhan, röportaj sonrası gazetecilere ‘hangi kanalda çıkacağız'? diye sordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.