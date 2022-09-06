Açılışa özel ücretsiz dondurma ikramı

Kahramanmaraş'ta yenilenip vatandaşların hizmetine sunulan pastane önünde vatandaşlara 250 kilogramlık dondurma külah külah ikram edildi.

Kent merkezinde 'Kervan-1' olarak bilinen pastane yenilendi. Trabzon Bulvarı'nda 2002 yılında hizmete başlayan pastane iç ve dış yenileme işlemlerinin ardından yeni yüzüyle vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

Yenilenen şube için özel olarak Alpedo Dondurma Fabrikasında hazırlanan 250 kilogramlık dondurma vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi. Vatandaşlara ikram edilen dondurma ise kısa sürede tükendi.

Sıcak yaz gününde vatandaşların bir nebze de olsa rahatlaması adına böyle bir uygulama yaptıklarını ifade eden Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kervan'ın doğum tarihi 1961. 10 kişi ile başlamıştık. Trabzon Bulvarında 2002 yılında bu şubemizi açmıştık. Burada halkımız ile beraber yeni yüzümüz ile beraber dondurma şovumuzu yaptık hem de dondurma ikram ettik. Şuan da kentimizde 8 şubemiz var ve hedeflerimiz var. Yıl başına kadar 2 şube daha hizmete açıyoruz. Tekerek yolu ve Binevler yolunda. Alpedo Dondurma olarak Türkiye'nin 175 bin noktasında da hizmet veriyoruz. 24 ülkeye Alpedo ve Kervan markası ile hizmet veriyoruz” dedi.

Yenilenen pastanede dondurma ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra kuru ve yaş pasta çeşitlerinin satışına devam edilecek.