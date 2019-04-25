Adnan Menderes'in açtığı "İstasyon Köprüsü" yenileniyor

Kahramanmaraş'ın eş işlek güzergahlarından birisi olan Adana yolu girişindeki tarihi İstasyon Köprüsü yenileniyor.

Kahramanmaraş'ı Türkoğlu ve Adana istikametindeki yerleşim yerleriyle birbirine bağlayan Madalyalı kavşağın hemen altındaki İstasyon köprüsünde, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmalar başladı.

Yaklaşık 60 yıllık mazisi olan köprü, şehrin ana girişlerinden birinin üzerinde kurulu halde, aktif olarak kullanılıyordu. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in de katılımıyla, 1950'li yıllarda açılışı yapılan köprü son günlerde, yerel medyada da çökme riskiyle karşı karşıya kalmasıyla gündeme gelmişti.

Adana istikametine gidiş yolu olarak kullanılan çift şeritlik kısmın bulunduğu alan yıkılarak yol kapatılırken, karşı yönden şehir merkezi istikametine geliş güzergahı olarak kullanılan yolun tek şeridi, şehir merkezinden Adana güzergahına gidiş olarak verildi. Şehir merkezine geliş istikametiyse iki şeritli olarak kullanılmaya devam ediyor. Yetkililer köprüdeki çalışmaların ne zaman biteceğiyle ilgili olarak tarih vermezken, ilerleyen günlerde birinci köprünün tamamlanmasının ardından, ikinci köprünün de yıkılarak yeniden yapılacağı öğrenildi.