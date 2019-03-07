AFAD, Kahramanmaraş'ta 11 bin 850 kişiye deprem eğitimi verildi

AFAD il müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın depremsellik açıdan Doğu Anadolu fay hattı etkisin altında olduğu belirtildi. ‘Afete Hazır Türkiye Projesi'nin Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz yıl boyunca hayata geçirildiği Sivil Savunma ve Deprem Haftası nedeniyle il genelinde 40 kurum-kuruluş, okullar ve apartmanlarda tatbikatlar yapıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Kahramanmaraş ili depremsellik açısından güneyinde geçen Doğu Anadolu Fay Zonu etkisi altınadır. Bu sebeple ilimizde yaşayan insanların, deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği öğrenmelidir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak bizler yıl boyunca AFAD Başkanlığımızın “Afete Hazır Türkiye Projesi"ni hayata geçirmiş bulunmaktayız. 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerinde yaklaşık 40 kurum, kuruluş, STK, apartman ve sitelerde 11 bin 850 kişiye Deprem ve Sivil Savunma Eğitimi verildi, bilinçlendirici afiş ve broşürler dağıtıldı, tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Yine 2019 Yılı Ulusal Türkiye Afet Müdahale Planı Tatbikatı ilimizde icra edilecek. Son olarak bizler doğal afetleri ortadan kaldıramayız ama alacağımız tedbirlerle afetlerin zararlarını en aza indirebiliriz. Bu kapsamda bizler halkımıza afet bilinci oluşturmak amacıyla yıl boyunca eğitim ve tatbikat faaliyetlerimize davam edeceğiz. Eğitimlerimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız müdürlüğümüze başvurarak afet bilinci eğitimlerini alabilirler."