Afetzede çocuklar, el sanatları kursunda depremin izini hafızalardan silmeye çalışıyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde açılan eğitim kampüsünde oluşturulan alanlarda usta öğreticiler tarafından afetzede çocuklara, çeşitli el sanatları kursları veriliyor. Çocuklar, katıldıkları kursta depremin izini hafızalardan silmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda AFAD tarafından oluşturulan eğitim kampüsünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine tahsis edilen alanlarda afetzede çocuklar ve yetişkinlere, çeşitli el sanatları kursları veriliyor. Kursiyerler, usta öğreticiler tarafından verilen kurslarla depremin izlerini hafızadan silmeye çalışıyor.

Çocuklarla birlikte güzel zaman geçirmeye çalıştığını ifade eden usta öğretici Zahide Barazi, depremin verdiği yaraları hafızalardan silmeye çalıştıklarını söyledi.

Ahşap boyama kursu açtıklarını belirten usta öğretici Hatice Taş, kurslara yoğun bir talebin olduğunu aktardı.

Kursta kafalarının dağıldığını kaydeden afetzede Sultan Gördeğir, çocukların da psikolojilerine iyi geldiğini ifade etti.

Afetzede Belinay Arabacı (9) ise, her zaman kursa gelerek resim, bilekliler ve kolyeler yaptıklarını anlattı.