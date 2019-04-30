Afrika ülkeleriyle ticari ilişkiler artırılacak

Kahramanmaraş'ta bu yıl ikincisi düzenlenen '2023 Hedefleri Doğrultusunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik' temalı Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset (KAYES) Kongresi sona erdi.

Cezayir Tlemcen Üniversitesi ve Sudan Khartoum Üniversitesi işbirliğinde 11-12 Nisan tarihlerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin (KSÜ) ev sahipliğinde yapılan kongreye, Vali Vahdettin Özkan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Sudan ile Cezayir başta olmak üzere 10 farklı ülkeden yetkililer ve iş adamları katıldı.

28 farklı oturumda tamamlanan kongrede, Türkoğlu Lojistik Merkezi'nin faaliyete geçirilmesi, lojistik merkezine demiryolu taşımacılığının başlatılması, Sudan ve Cezayir başta olmak üzere Afrika ülkeleriyle ticari anlamda işbirlikleri gibi 127 bildiri başlığıyla sona erdi.

Afrika ile ticaretin geliştirileceği ve Türkoğlu Lojistik Merkezi'nin faaliyete gireceği gibi önemli başlıklarda kongrenin tamamlandığını söyleyen Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek, “Özel oturumun ilki Türkoğlu Lojistik Merkezi üzerine yapıldı. Yaklaşık 2 yıl önce kurulan ve faaliyete geçirilemeyen lojistik merkezinin neden işletilemediği konuşuldu. Toplantılarda muhataplar bir araya getirilerek diyaloglar kuruldu, firmaların talepleri alınarak ilgili bürokratlara iletilerek ortak paydada buluşturulmaya çalışıldı. Ayrıca kongrede lojistik merkezinin talepleri arasında yer alan demir yolu taşımacılığı içinde çalışmalar başlayacak. Sonuç olarak lojistiğin aktif hale getirilmesi ve çalıştırılması sonuçlandırıldı. Kongrede önemli konulardan biri de Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle Sudan ve Cezayir gibi ülkelerle ilişkilerin artırılması hedefleniyor. Eğitim öğretim anlamında ise kongreye katılan 10 farklı ülkeden 30'a yakın akademisyene üniversite ve Kahramanmaraş hakkında bilgilendirmeler yapıldı" dedi.