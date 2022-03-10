Afşin Belediyesinden müze eğitimi projesi

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü arasında ‘Temel Eğitim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Müze Eğitimi İşbirliği Projesi' protokolü imzalandı.

Afşin İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda imzalanan protokol kapsamında ilçedeki 17 bin öğrenciye müzelerin önemi, tarih ve kültür farkındalığı, millî tarih bilincinin daha kalıcı ve somut bir şekilde aktarılması hedefleniyor.

Müzelerin önemini anlatmak ve tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir protokole imza attıklarını belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “İlçemizdeki tüm öğrencilerimizin en az bir defa müzeleri ziyaret etmesini istiyoruz. İlçe genelinde gerçekleştirilen deneme sınavları ve etkinliklerde başarı elde eden öğrencilere müze gezisi sağlanacak. Bu projeyi müze müdürlüğümüze açtığımızda heyecanla bu projeye destek verdiler. Proje kapsamında öğrencilerimize tarihi ve kültürel eserlerimiz hakkında bilgi verilecek, Kahramanmaraş ve Elbistan müzesi gezileri olacak. İnşallah ilçemizde yaz aylarında tamamlayacağımız açık hava arkeoloji alanında da öğrencilerimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Afşin'de örnek bir projeye imza attıklarını belirten Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, “Proje kapsamında arkeolog arkadaşlarımız her hafta Afşin'imize gelerek öğrencilerimize müzeciliği, tarihi eserlerin, kültür varlıklarının korunması ve önemi hakkında bilgi verecek, bazı öğrencilerimizi de müzelerimizde ağırlayacağız. Öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak bizim için çok önemli. Gelecek nesillerimizin geçmişini tanıyarak geleceğini kurtarabilmesini istiyoruz. Afşin'imizde başlayan bu projenin tüm ilçelerimize yayılmasını arzu ediyoruz” dedi.

Konuşmaların arından öğrencilere ‘Biri Arkeolog mu dedi?' hikaye kitabı dağıtılarak, müze ve tarihi eserlerinin önemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.