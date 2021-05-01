Afşin Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

Kahramanmaraş'ta, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven üniversite sınavına hazırlanan bin 300 öğrenciye ‘Afşin Belediyesi Akademi' kartı dağıttı.

Afşin Anadolu Lisesinde öğrencilere akademi kartlarını dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçedeki öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Akdemi kartlarının içerisinde, sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka rehberlik, ders anlatım föyü, canlı dersler, soru bankaları ve online eğitimin bulunduğunu aktaran Güven, sınavda Afşinli öğrencileri bir adım öne çıkartmak istediklerini belirtti. Güven; “Afşin Belediyesi olarak, tam kapanma arifesinde ilçemizdeki üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz başta olmak üzere 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin de yararlanabileceği yapay zeka tabanlı Afşin Belediyesi Akademi uygulamasını hazırlattık. Öğrencilerimiz kartlardaki şifreyle giriş yapmasının ardından kendilerini bir yapay zeka karşılayacak ve hedeflenen bölüme göre yönlendirme yapacak. Yapılan deneme sınavlarında verilen doğru veya yanlış cevaplara göre öğrencileri yönlendirecek. Ayrıca öğrenci ne kadar çok başarılı olursa akademi kartındaki ödüllendirme sistemindeki ödülleri kazanabilecek” dedi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ise “Afşin Belediyemiz ile yapmış olduğumu proje kapsamında interaktif dershaneyi öğrencilerimizle buluşturuyoruz. İçeriğinde videolu konu anlatımları, deneme sınavları var. Yapay zeka tabanlı bir uygulama oluğu için yanlış yapılan sorularda öğrencilerimiz yönlendirilecek. Akıllı dershane uygulamasını öğrencilerimize hediye eden Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven'e teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimizde bu sanal dershane sayesinde daha başarılı olurlar ve arzu ettikleri bölümleri kazanırlar" diye konuştu.