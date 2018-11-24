Afşin Elbistan A Termik Santrali, Çelikler Holding'e devrediliyor. 34 yılda 120 milyar 499 milyon 910 bin 550 kw/h (kilowatsaat) enerji üretimi gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji üretimine büyük katkı sağlayan Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin devri için gerekli imzala EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nde atıldı.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi'nin devir protokolü imzalandı. ERG-Verbund firmasının hisselerinin tamamını satın alan Çelikler Holding ile EÜAŞ Genel Müdürlüğü, attıkları imzalarla Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri'nin 20 yıllığına Çelikler Holding'e devredilmesinin önünü açtı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de onay verirse devir süreci bitecek.

34 yıl önce kurulan ve bu süre zarfında ürettiği 120 milyar 499 milyon 910 bin 550 kw/h (kilowatsaat) elektrik ile Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi, Tunçbilek Termik Santrali, Orhaneli Termik Santrali, Seyitömer Termik Santrali gibi enerji tesislerinin de işletmecisi konumunda bulunan Çelikler Holding'in bünyesine geçti. EÜAŞ Genel Müdürlü Dr. İzzet Alagöz ve Çelikler Holding yetkilileri tarafından atılan imzalarla her iki işletme 20 yıllığına Çelikler Holding'e devredildi.

Devir süreci 24 yıl önce başladı

24 yıl önceye dayanan bu devir serüveninin ilk adımı 1994 yılının Aralık ayında atıldı. Tansu Çiller'in başbakanlığını yaptığı hükümet döneminde toplanan Bakanlar Kurulu, 19/12/1984 tarihinde kabul edilen 3096 sayılı kanun maddeleri doğrultusunda Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile kömür işletmesinin 20 yıllığına ERG-Werbund firmasına devredilmesi yönünde bir karar aldı.

Mahkeme kararları ve 24 yıllık süreç sonucunda, devir konusu 2015 yılında tekrar alevlendi. ERG-Verbund yetkililerinin, formalite olarak gördükleri imza, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atılmadı. Rafa kaldırılan devir konusu, Çelikler Holding'in ERG Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin hisselerinin tamamını satın alması ile yeniden gündeme geldi. Rekabet Kurumu, 18-13/233-108 sayılı kararla, ERG-Verbund'un Çelikler Holding'e devredilmesine onay verdi. Mayıs ayı içerisinde verilen onayın ardından süreci hızlandıran Çelikler Holding, geniş bir ekiple bölgeye gelerek Afşin-Elbistan A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünde incelemelere başladı.