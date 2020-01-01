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Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin çalışmaları insan ve çevre sağlığının korunmasıyla amacıyla durduruldu.

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin çalışmaları insan ve çevre sağlığının korunmasıyla amacıyla durduruldu.


Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede, Afşin-Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları ‘geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir” denildi.

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