Afşin-Elbistan Linyitlerinde iş kazası:1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, olay bant yolları bölümünde meydana geldi. Özel sektörün işlettiği kömür sahasında kullanılan Mesut Birer (41) yönetimindeki kamyonun, iddiaya göre freni patladı. Sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyon, kömür taşıyan bant hattına çarptı. Kazada, Mehmet Kebeli (67) isimli işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mesut Birer ve Menderes Kaya (62) ile Adem Arslan isimli işçiler yaralandı. Yaralı işçilerin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. Kamyondan çıkarılan yaralı işçiler, şirkete ve 112 Acil Servise ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Kebeli'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.