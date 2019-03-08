Afşin'de 10 gece bekçisi göreve başladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 10 gece bekçisi eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Yaklaşık 4 ay önce Kayseri Polis Okulunda eğitim gören gece bekçileri eğitimlerinin ardından ilçe merkezinde devriyeye başladı. Polisler gibi üst arama, kimlik sorma gibi yetkilere sahip olan gece bekçileri güneşin batışından doğuşuna kadar önemli yerlerde devriye atacaklar.

Afşin İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, polisle sırt sırta çalışacak olan bekçilerin huzurun sağlanmasına yardımcı olacağını belirterek, "Müdürlüğümüz kadrosunda görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin, güneşin batışından doğuşuna kadar çarşı ve mahalle işlerinde bilhassa önleyici zabıta görevi yapmak üzere, polise yardımcı olarak hizmet vermektedirler. Kuruluşundan bugüne kadar polis ile sırt sırta ve omuz omuza görev yapmış ve yapmakta olan; bu hizmet süreci içerisinde hiç gözünü kırpmadan kahramanlık gösteren ve gerektiği zaman şehitliği şan ve şeref addeden bu görevlilerimizin, semt sakinleri için bir huzur güvencesi olduğu bilinen bir gerçektir. Eskiden olduğu gibi bugün de halkımız, huzurun güvencesi kabul ettiği bekçisinin caydırıcılık timsali olan düdük sesini duymak istemektedirler. Bu talep, hem güvenlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, hem de idarenin yasalara uygun hareket etmek mecburiyeti gereği mutlaka karşılanmalıdır” dedi.