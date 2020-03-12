Afşin'de "Bilgi Evi" açıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye tarafından öğrenciler için oluşturulan "Bilgi Evi" hizmete açıldı.

Atilla İmamoğlu Parkı içerisinde öğrencilerin kullanıma sunulan Bilgi Evi'nin açılışında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve legal bir ortamda vakit geçirmeleri, her türlü kaynağa ulaşarak gireceği sınava hazırlanması için belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğiyle Bilgi Evi'ni hizmete açtık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane Müdürlüğünün bir personeli Bilgi Evi'nde göreve başladı. Öğrencilerimiz Türkiye genlindeki tüm yayın evlerinin kaynaklarına zordan kolaya doğru ulaşabilecek. Belediyemize ait kültür merkezinde de bir Bilgi Evi açılması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.