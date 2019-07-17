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Afşin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü.



Afşin ilçesine 20 kilometre mesafedeki Deveboynu Mahallesi'nde akşam üzeri çıkan orman yangını Göksun Orman İşletme Şefliği, Afşin, Elbistan, Göksun itfaiyeleri ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 25 hektarlık meşe ağacı kül oldu. Yangın bölgesinde kalan 3 ev itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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