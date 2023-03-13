İhlas Haber Ajansı

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Afşin'de TOKİ temelleri hızla atılıyor, son durum dron ile görüntülendi

Depremin ardından Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde saha çalışması tamamlanan 2 bin 229 konutun temeli atıldı.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saha çalışması tamamlanan 2 bin 229 konutun temeli atıldı. Bölgede devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi.


6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş Afşin'de yaralar sarılmaya devam ederken, kalıcı konutlarla ilgili de çalışmalar aralıksız sürüyor. Kırsal mahallelerle birlikte 6 bin konutun yapılması planlanan ilçede Afşin Belediyesinin 2021 yılında Türkiye tarihinin dördüncü en büyük 18. imar uygulamasını tamamlaması ve Hüyüklü ile Gerger mahallelerinde arazilerin TOKİ'ye devredilmesiyle 2 bin 229 konutun temeli atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 180 gün içerisinde konutların tamamlanması planlanan bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.

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