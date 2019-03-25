İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afşin'de trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır, 3 kişi yalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y.'nin kullandığı otomobil, Afşinbey Caddesi'nde Abdullah Ö.'nün idaresindeki suv kasa tipli araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak refüje çıkan aracın sürücüsü Abdullah Ö. ile Hasan K. ve Ahmet Y. yaralandı.


Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Y. ve Hasan K. Kahramanmaraş Sütçü İmam (KSÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.