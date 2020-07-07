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Ağabey ve kardeşi bu otomobilden sağ çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden sağlık raporu almak için Malatya’ya giden ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil, dönüş yolunda takla attı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden sağlık raporu almak için Malatya'ya giden ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil, dönüş yolunda takla attı. Ağabey ve kardeşi, demir yığınına dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu.



Alınan bilgilere göre, 24 yaşındaki Ahmet B. ile 17 yaşındaki kardeşi Halil B., sağlık raporu almak için Elbistan'dan Malatya'ya gitti. Kardeşler, işlerini tamamladıktan sonra dönüş için yola çıktı. Ahmet B.'nin kullandığı Opel marka otomobilin lastiği, Darıca mevkiine geldiğinde patladı. Sürücünün çabası, otomobili yolda tutmaya yetmedi. Savrulan otomobil, takla attıktan sonra şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kardeş yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile hastaneye götürülen yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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