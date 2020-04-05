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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir kedi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen kedinin sesini duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ağaçtaki kediyi kurtararak yere indirdi. Çevredekiler tarafından yiyecek verilen kedi, daha sonra gözden kayboldu.


Kedinin yaklaşık 4 saattir ağaçta beklediğini söyleyen esnaf Zafer Çolak, “Merdiven ile indirmeye çalıştık ancak indiremedik. İtfaiye ekiplerini çağırdık ve onlar kediyi ağaçtan indirdi” dedi.

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