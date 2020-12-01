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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Menderes Parkı'ndaki bir ağaçta kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda ağaçta mahsur kalan kediyi kurtararak aşağıya indirdi. Su ve mama verilen kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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