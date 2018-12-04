Ağaçta mahsur kalan kumruyu kurtarıp korumaya aldı

Kahramanmaraş'ta ayakları ipe dolanan bir kumruyu sokaktan geçen vatandaş kurtardı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir sokakta yaşandı. Kaldırımda yürüyen Fatih Nar, bir ağacın dallarında çırpınan kumruyu fark etti. Kumruyu kurtarmak için çalışma başlatan Fatih Nar, ağaca çıktığında kumrunun iki bacağının da ipe dolandığını gördü.

Ağacın dallarından sarkarak ve kumruya zarar vermeden aşağı indirmeyi başaran Nar, uzun uğraşlar sonucu kumrunun ayağındaki ipi çıkarmayı da başardı.

Kurtardığı kumruyu aracıyla iş yerine götüren Fatih Nar, ekmek ve su verdi.

Kendisinin yerinde kim olsa aynısının yapacağını söyleyen Nar, "Kumru ayağından dala asılıydı ve ne kadar süre asılı olduğunu bilmiyordum. Ağaçtan indirdim ve bırakmak istedik uçmadı. Ben de kumruyu iş yerime getirdim, birkaç gün bizim misafirimiz olacak ondan sonra doğaya salacağız" diye konuştu.