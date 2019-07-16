İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağırlığı 100 kilo, boyu 2 metre

Kahramanmaraş’ta baraj gölünde yakalanan 100 kilo ağırlığında 2 metre boyundaki yayın balığı görenleri şaşırttı.

Kahramanmaraş'ta baraj gölünde yakalanan 100 kilo ağırlığında 2 metre boyundaki yayın balığı görenleri şaşırttı.


Onikişubat ilçesindeki Menzelet Baraj Gölü'nde yakalanan 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki yayın balığı, bir balıkçıda sergileniyor. Balıkçı İbrahim Sarı, "Yayın balığı Menzelet Barajı'nda tutuldu. Bu bir et balığıdır ve kilogram fiyatı 40 liradır. Toplam fiyatı ise 400 lira. Keseceğiz ve kuşbaşı olarak satacağız. Yağlı ve güzel bir eti vardır kılçığı yok" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.