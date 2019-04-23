Ahmet Baki Yerli okurlarıyla buluştu

UNESCO'ya, “Edebiyat Şehri” olma yolunda adaylık başvurusu bulunan ve tarihten bugüne yetiştirdiği edebiyatçılarla adından söz ettiren Kahramanmaraş'ın sevilen yazarlarından Ahmet Baki Yerli, kitaplarını bu kez hemşerileri için imzaladı.

Eğitimci ve Yazar Ahmet Baki Yerli, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününde “Beyin Avcısı” adı altında serisini yayınladığı kitaplarını imzaladığı okurlarıyla sohbet edip, fotoğraflar çektirdi.

Halk şiirinin büyük ustası Karacaoğlan'dan modern şiirin en önemli temsilcisi Necip Fazıl'a, Erdem Bayazıt'tan Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Aşık Mahzuni'ye kadar pek çok şairi ve yazarı yetiştirmiş olan Kahramanmaraş'ın genç yazarlarından Ahmet Baki Yerli, hemşerilerinin gösterdiği ilgiye teşekkür etti.