Ahşap hediyelik eşya atölyesinde yeni dönem başladı

Eğitimler boyunca üretilen ürünleri satışa sunan kursiyerler aile ekonomilerine katkı da sağlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşlar için birbirinden renkli faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı gerçekleşen Ahşap Hediyelik Eşya Yapım Kursu yeni döneminde de kursiyerleriyle buluştu. Kültür Park Ahşap İşleme Atölyesi'nde alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere Ahşap Oyuncak, Ahşap Boyama, Ahşap Hediyelik Eşya ve Ahşap Oyma gibi pek çok eğitim veriliyor. 2 eğitmen tarafından verilen eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.

Ahşap Hediyelik Eşya Atölyesi kursiyerlerinden Maşide Kenger, “Daha önce de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ahşap Hediyelik Eşya Kursu'na katılmıştım. Bu sene kursun tekrardan açılacağını öğrendiğimde hemen kayıt yaptırdım. Burası hem sosyalleşme açısından hem de el becerilerimizi geliştirmek açısından bizlere çok faydalı oluyor. Bizlere böyle güzel bir imkân sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e teşekkür ederim” dedi.

Kıymet Çimen ise, “Ahşap Hediyelik Eşya Kursu'na 3 dönemdir geliyorum. Hocalarımızın eşliğinde çocuklar için ahşaptan sağlıklı oyuncaklar üretiyoruz” dedi.