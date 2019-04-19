Aile sağlığı merkezinin çatısından düşüp yaralandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde tek katlı aile sağlığı merkezi binasının çatısında boya yapan işçi, dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tek katlı aile sağlığı merkezi binasının çatısında boya yapan işçi, dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezi binasında bakım işlerini yapan A.B. adlı işçi, tek katlı binanın çatısını boyadığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Başından ağır yaralanan A.B., 112 acil servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.