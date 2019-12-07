AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: ‘Kemal Kılıçdaroğlu siyaset yapmıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaoğlu'nun siyaset yapmadığını, nefret ve düşmanlık dili kullandığını ifade etti.

AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda partililere konuşan Ünal, Türkiye'nin geleceği ve çıkarları adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cümle kurmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'ya her gittiğinde, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiğini anımsatan Ünal, “Türkiye'nin sorunlarını büyütmekten, kaşımaktan ve adeta kronikleştirmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu millet adına, bu millet hassasiyetleri adına Türkiye adına, Türkiye'nin geleceği ve çıkarları adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cümle kurduğunu gördünüz mü? Çözüm, öneri ve proje adına tek bir cümle kurduğunu gördünüz mü? Kurmaz, kuramaz ama cumhurbaşkanımız Soçi'ye gittğinde mecliste grup toplantısında cumhurbaşkanımıza en ağır hakaretler edilir. Cumhurbaşkanımız Londra'da dörtlü zirvede bakıyorsunuz ki, mecliste ve grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu yine en ağır hakaretleri ediyor. Nereye konuşuyor biliyor musunuz? İçeriye konuşmuyor. Nereye konuşuyor? Dışarıya konuşuyor dışarıya. Bu ülkede can ve mal güvenliği yok diyor. İnsan Allah'tan utanır” ifadelerini kullandı.

‘bunun adı siyaset değil, nefret ve düşmanlık dilidir'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapmadığını, yerine nefret ve düşmanlık dili kullandığını ifade eden Ünal, Türkiye'nin hakimlerine namussuz diyerek alçaldığını söyledi.

Ünal, “Bu ülkenin namuslu, haysiyetli, izzetli, onurlu hakimlerine namussuz diyebilecek kadar alçalabiliyor. Mahkemeler, onun istediği kararları verirse bağımsız mahkeme oluyor. Beyefendinin istemediği kararlar çıkarsa mahkemeden o mahkemenin hakimine utanmadan namussuz diyor. Bu hiçbir ahlakı, insanlığı, hukuku ve tarih boyunca insanoğlunun büyüttüğü geliştirdiği hiçbir değerle izah edilemeyecek bir durum. O yüzden bizi, Kemal Kılıçdaoğlu'nun siyaset yaptığını düşünmüyoruz. Çünkü bunun adı siyaset değil. Bunun adı nefret ve düşmanlık dilidir. Sen bu ülkenin hakimine, askerine, yargısına bu ifadeleri kullanamazsın çünkü devlet hepimizin. 17 yılda biz beraberce bunca sorunu krizi çözdük” ifadelerini kullandı.

İl Danışma Meclis Toplantısı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.