AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: ''Kılıçdaroğlu 7 Ağustos ruhuna ihanet etti''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 15 Temmuz gecesi Cumhur İttifakı kurulduğunu belirterek, "O gece milletine, devletine, geleceğine sahip çıkanlar bir ve beraber oldular. Bunu da 7 Ağustos ruhu ile perçinlediler. Bu Bay Kemal 7 Ağustos'ta Yenikapı'ya nasıl geldi biliyorsunuz. 7 Ağustos'tan sonra o ruha ihanet etti" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkoğlu'nda katıldığı seçim ofisi açılışında vatandaşlar tarafından meşalelerle karşıladı. Ünal burada yaptığı konuşmada, "Bir şehri, o şehrin evlatları ayağa kaldırır. O yüzden şehirler evlatlarına sahip çıkmalıdır. AK Partililer makam ve mevki sevdalısı değildirler. AK Partililer millet ve memleket sevdalısıdırlar. AK Parti'de görev ve sorumluluk olur. Nerede görev verilirse orada görevimizi yaparız. O yüzden biz bir görevden ayrıldığımızda üzülmeyiz. Bir görev verildiğinde de sevinmeyiz. Biz verilen görevi layığı ile yerine getirmek için gayret ve çaba ile çalışırız. Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan bunu gördük. Biz AK Parti'nin değer ve ilkelerinin bunlar olduğunu gördük'' dedi.

2002'de iktidara geldiklerinde ülkenin birçok sorunu bulunduğunu söyleyen Ünal, ''1994 krizini hatırlıyorsunuz değil mi? 1994'te İstanbul'da bir şey değişti ve Türkiye değişti. 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da belediye başkanı oldu. O dönem İstanbul'da çöp, çamur, çukur vardı. Susuzluk, hava kirliliği vardı. İmkansızlık, çaresizlik vardı. Ekonomik kriz olmuş 1994'te, hükümet belediyelere para bile göndermiyor. Recep Tayyip Erdoğan bu sorunları nasıl çözdü? Milleti ile beraber çözdü. Milletle el ele, gönül gönüle verirseniz çözemeyeceğiniz sorun yoktur. Yeter ki bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya talip olun. Recep Tayyip Erdoğan 94'te bunu yaptı'' diye konuştu.

''Türkiye'nin bütçesini Bay Kottarelli yapardı''

Bugün 2002'deki sorunlardan bir tanesinin kalmadığını ifade eden Ünal şöyle konuştu:

"Eskiden hatırlayın hükümetler gelir, sorunlar değişmezdi. Sorunlar çözülmezdi öyle mi? Şimdi sorunlar çözülüyor. 13 Mayıs 2013'te IMF'nin son taksitini ödedik ve IMF'yi gönderdik. IMF'nin bir Türkiye şefi vardı, Bay Kottarelli. Eskiden Türkiye'ye gelirdi. Bakanlar, başbakanlar önünde düğme ilikler, bütçeyi, yatırımları, personel alımlarını o planlardı. Niye? IMF'ye borcumuz var. Türkiye'nin bütçesini, ekonomisini Bay Kottarelli yapardı. Biz IMF'nin borcunu ödedik ve IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Mayıs ayında faizler 4.64'e düştü, Türkiye dünya ölçeğinde büyük üç tane proje daha açıkladı. Türkiye üçüncü köprü, üçüncü havaalanı ve Kanal İstanbul.''

''15 Temmuz gecesi gönül ittifakı kuruldu''

Gezi olaylarını başlatanlara ne istiyorsunuz diye sorduklarında "3. köprüden, 3. havaalanından, Kanal İstanbul'dan vazgeçin" dediklerini anlatan Ünal, "Amaçları böylece anlaşıldı. IMF'yi göndermiş, ayağa kalkmış, ekonomisi tam bağımsız Türkiye'ye karşı önce Gezi olayları ile saldırdılar. Sonra 17-25 Aralık yargı darbesini, 6-7-8 Ekim olayları, MİT tırları operasyonu, 15 Temmuz. Bu millet, bu sorunların hepsini çözdü, hepsini bertaraf etti mi kardeşlerim? Elhamdülillah. 15 Temmuz gecesi bu millet bir gönül ittifakı kurdu. 15 Temmuz gecesi bu millete sevdalı, devleti için canını vermekten bir an olsun gözünü kırpmayanlar 15 Temmuz gecesi sokağa çıktılar ve bu millet o gece devlet oldu. O gece Cumhur İttifakı kuruldu. O gece milletine, devletine, geleceğine sahip çıkanlar bir ve beraber oldular. Bunu da 7 Ağustos ruhu ile perçinlediler. Bu Bay Kemal 7 Ağustos'ta Yenikapı'ya nasıl geldi biliyorsunuz. 7 Ağustos'tan sonra o ruha ihanet etti. Ne dedi? 15 Temmuz gecesi 251 şehidi olan, binlerce gazisi olan bu milletin verdiği mücadeleyi küçümseyerek, kontrollü darbe, tiyatro dedi. Yurt dışına çıktı ve Türkiye'yi şikayet etti. PYD'ye, PKK'ya kardeşlerim derken, o gece şehit olanları bir tiyatronun parçası gibi göstermekten vazgeçmedi. Özgürlüğüne, bağımsızlığına, bayrağına gerektiği gibi sadakat göstermeyenlere bu ülkede ne denir? Zelil denir. Bu işe de zillet denir. O yüzden biz bunların ittifakına Devlet Bey'in dediği gibi zillet ittifakı diyoruz. Cumhurbaşkanımız 'bu trenden inenler bir daha binemez' dedi. Ben bazen bir yerlerde duyuyorum. 'Mücadele edeceğiz sonra AK Parti'ye geçeceğiz.' Geçin bunları geçin. AK Parti'nin adayı da bellidir, teşkilatı da bellidir kardeşlerim'' diye konuştu.