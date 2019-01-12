İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kahramanmaraş'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’u ziyaret etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret etti.


31 Mart yerel seçimleri öncesi aday tanıtım toplantısı için Kahramanmaraş'ta bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Çelik, Büyükşehir belediyesi tarafından kente yapılan yatırımlarla ilgili çalışmayı başkan Erkoç'tan aldı.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Valiliğine geçti.


Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Çelik, Kahramanmaraş valisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Çelik, “Maraş'ımıza önemli hizmetler yapan çok değerli bir yöneticimiz. Hep beraber Maraş'ı ilerletmeye, geliştirmeye, bütün yönetici arkadaşlarımız ortak bir irade etrafında kenetlenmiş ve çalışmaları bu şekilde yürütüyorlar. Bu çok büyük bir ehemmiyettir. Bugünde Maraş'a önemli hizmetler yapacak olan sevgili Valimizi ziyaret ediyoruz. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basına kapalı programların ardından kentten ayrılması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.