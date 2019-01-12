AK Partili Çelik, “Suriye'nin kuzeyindeki tehditlere asla müsaade etmeyeceğiz”

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEAŞ'a karşı mücadele bahane gösterilerek Suriye'de bir terör devletçiğinin kurulmak istendiğini söyledi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kahramanmaraş'ta ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen tehditlere asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin gerçek dostlarının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu anımsatan AK Parti Sözcüsü Çelik, “Kardeş halklara lazım olan şeyin Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğudur” diye konuştu.

Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Suriye'nin kuzeyinde tehdit oluşturanlara karşı, Maraşlının sözüyle söylüyoruz, ‘asla müsaade etmeyeceğiz, asla geçit vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti dost arayanlar için yeryüzünde eşsiz bir dosttur. Türkiye Cumhuriyeti dostunu asla yarı yolda koymayacak, asla zorda bırakmayacak eşsiz ve fedakar bir dosttur. Coğrafyamızın etrafında Suriye topraklarında, Irak topraklarında Türkmenler, Araplar ve Kürtler bütün kardeş halklar dost istiyorlarsa onların yegane dostu Türkiye Cumhuriyetidir. Ve şunu unutmasınlar ne Türkmenler için, ne Araplar için, ne Kürtler için yabancı devletlerden Türkiye Cumhuriyeti'ni kötüleyerek onlara yanaşan devletlerden onlara hayır gelmez. Onlara lazım olan şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğudur. Bugüne kadar böyle olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Etrafımızdaki olup biteni görüyoruz. Etrafımızda bu terör örgütleri vasıtasıyla DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz diyerekten PKK'ya, PYD'ye ve YPG'ye Suriye'de bir siyasi oluşum meydana getirmek istediklerini, bir devletçik kurdurmak istediklerini, orayı bir terör bölgesi yapmak istediklerini görüyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade etmeyecektir” dedi.

Cumhur İttifakı'nda yerel seçimlerin öneminde de bahseden AK Partili Çelik, “Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin millet odaklı, halk odaklı kazanımlarının yerel yönetimlerde de görülmesi için, şehirlerde de görülmesi için 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde sandıklara damga vurmasıdır” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı.