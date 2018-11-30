AK Parti'li Ünal: "13 Ağustos gecesini ekonominin 15 Temmuz gecesi yapmak istediler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Avrupa öksürse biz krize girerdik. Şimdi elhamdülillah bu kadar ekonomik saldırıya rağmen dimdik ayaktayız" dedi.

Partisinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi aday tanıtım toplantısında konuşan Ünal, 13 Ağustos gecesinde ekonomik anlamda Türkiye'nin dolar üzerinden yıpratılmak istendiğini söyledi. Geçmişte Avrupa'da ve Türkiye'de en ufak dalgalanmalarda ekonominin alt üst olduğunu anımsatan Ünal, “13 Ağustos'ta Türkiye'ye karşı bir kur saldırısında bulundular. Adeta 13 Ağustos gecesini ekonominin 15 Temmuz gecesi yapmak istediler. Ne oldu birileri alkış tutuyordu dolar 10 lira olacak diye. Dolar 10 lira olacak deyip, gidip ülkesinin ekonomisine güvenmek yerine gidip dolar alanların halini görüyorsunuz değil mi? Dolar düşüyor. Dolar yükselirken, sosyal medyayı ayağa kaldıranlar, dolar düşerken neredeler? Ülkenin ekonomisi elhamdülillah bu kadar saldırıya rağmen toparlanmaya ve içlenmeye başladı mı? Elhamdülillah başladı. Arkadaşlar, hatırlayalım geçmişte bir anayasa fırlatıldığı için biz bir gecede fakirleşmedik mi? Avrupa öksürse biz krize girerdik. Şimdi elhamdülillah bu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysak bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Kahramanmaraştır ve birlik beraberliğimizdir" diye konuştu.

Ünal'ın ardından kürsüye gelen AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör ise, “Şehrin tüm paydaşları ve aktörleriyle özellikle şehrimize yön veren hizmetleriyle mutlaka onların da görüşlerine başvuracağız. Kişi odaklı değil, vatandaş odaklı hizmet yapacağız” dedi.

Program sonunda partililer hep birlikte basına poz verdi.