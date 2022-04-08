AK Parti'li Ünal: "Pandemiye rağmen yatırımı arttıran tek il Kahramanmaraş"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'de yatırım almada herhangi bir kesintiye uğramayan ve üstelik her yıl bir önceki yıla oranla yatırımlarını artıran tek ilin Kahramanmaraş olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş İl Yatırım ve Koordinasyon Toplantısı ilgili kurumların temsilcilerinin katılımı ile bir otelde düzenlendi. Burada konuşan Mahir Ünal, “Güzel bir tablo var burada. Şöyle ki; bizim 2020-2021 ve 2022 yatırımlarına baktığımızda 2020'de 323 milyon 414 bin TL'lik yatırım, 2021'de 651 milyona çıktı. Bu yatırımlar doğrudan yatırımlar. Bunlar 2022'de 753 milyona çıkmış. Yani pandemiye rağmen şu anda Türkiye'de yatırım almada herhangi bir kesintiye uğramayan ve üstelik her yıl bir önceki yıla oranla yatırımlarını artıran tek il diyebiliriz. Belirgin iller arasında Kahramanmaraş'ı değerlendirebiliriz. 2021 yılı kamu yatırımlarının ilçelere göre dağılımına baktığımızda sadece 2021 yılı içerisinde 11 milyar 764 milyon 714 bin lira yatırım almıştır. Bu da yine son derece önemli. Ve 1 milyar 766 milyon da yine bunun yıl ödeneği olarak gözüküyor. Yüzde 45 oranında da nakdi gerçekleşme pandemi şartlarında son derece iyi bir durumda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, kentte 274 proje olduğunu belirterek, “Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları toplam 274 proje üzerinde çalışmalarını yürütmüştür, projelerin toplam tutarı 11 milyar 764 milyon TL. 2021 yılı ödeneği ise 1 milyar 766 milyon TL olup ödeneğin yüzde 76'sı harcanarak 1 milyar 148 milyon TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılı içerisinde yürütülen 274 projeden 55'i tamamlanmıştır” diye konuştu.