AK Parti'li Ünal: "Tanzim satışlarına büyük ilgi var"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) domates, biber patlıcan diye gezmesine rağmen vatandaşların tanzim satış yerlerine yoğun ilgi gösterdiğini ve yenilerinin açılması için talepte bulunduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ta esnaf gezisi sonrası açıklama yapan Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta ziyaretler kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini aldıklarını söyledi. 5 saatte 600 kişiyle görüşüldüğünü söyleyen Ünal, AK Parti'nin tüm sorunlarla ilgilenmek zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Tabi ki vatandaşın talepleri ve sorunları olacak, siyasetin de görevi bu sorunları çözmek. AK Parti'nin de 17 yıldan beri yaptığı en önemli şey, bu ülkenin sorunlarını sıkıntılarını çözmektir. Yani AK Parti'nin çok yüksek bir sorun çözme kapasitesi var. Vatandaşlarımızı dinledik, talepleri aldık gerektiğinde bakanımızı aradık, gerektiğinde sağlık ve milli eğitim müdürlerimizi aradık. Vatandaşlarımızın sorunlarına hemen anında çözüm bulacak il ve ilçe başkanlığımızla beraber 5 saatte toplam 600 kişiyle görüştük" dedi.

Tanzim satışlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Ünal, "Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi, domates biber patlıcan diye ortalıkta geziyor ama vatandaşımızın küçük sorun büyük sorun demeksizin AK Parti'miz hepsiyle ilgilenmek durumunda. Türkiye genelinde de tanzim satışlarıyla ilgili büyük bir memnuniyet olduğu görülüyor. Kahramanmaraşımızda da birçok vatandaşımız, ne zaman tanzim satış noktası açıyorsunuz? Sebze meyve satışlarıyla ilgili biz ne zaman daha ucuz ürüne kavuşacağız? Bunu soruyor. Buda önemli kıymetli bunları dinledik” dedi.

“AK Parti 31 Mart'ta yeni bir zafere daha imza atacak”

23 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraşlılarla bir araya geleceğini söyleyen ve vatandaşları bu buluşmaya davet eden Ünal, “Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız saat 14.00'da Müftülük Meydanı'nda vatandaşlarımızla buluşuyor. Buradan tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi de Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyorum. Biz teşkilat olarak yoğun bir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah AK Parti 31 Mart'ta yeni bir zafere daha imza atacak. Vatandaşımızın söylediği şey şu, ‘Benim meselemi çözerse yine AK Parti çözer, yaparsa yine AK Parti yapar. Ne kendi iç krizlerini yönetemeyen CHP'nin, aday başvurusunda bulunmakta acziyet gösteren diğer siyasilerin böyle bir imkanı ve yeteneği yok. Hamd olsun teşkilatlarımızla, bakanlarımızla Türkiye'nin her bir sorununu küçük büyük demeden her bir sorununu kendi sorunu olarak gören ve bunları da çözmek için 24 saat gecesini gündüzüne katıp çalışan bu ülkenin evlatları var AK Parti var” diye konuştu.